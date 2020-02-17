«Лацио» вышел на второе место в Серии А. Иммобиле забил уже 26 мячей

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле помог своей команде победить «Интер» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Форвард отметился голом с пенальти, упрочив свое лидерство в споре бомбардиров Серии А.

29-летний Иммобиле в текущем чемпионате отличился уже 26-й раз. Он опережает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на шесть голов. Всего за последние четыре сезона 17-й номер «Лацио» забил 93 мяча в чемпионате Италии.

Кроме того, Иммобиле – третий бомбардир за этот период в пяти ведущих лигах Европы. Он обошел форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга (91 гол) и Криштиану Роналду (92). Результативнее себя проявляют с сезона-2016/17 только нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (104) и лидер атак «Барселоны» Лионель Месси (121).

«Лацио» одолел «Интер», уступая в счете 0:1. У «нерадзурри» в первом тайме голом отметился Эшли Янг, а после перерыва забил как раз Иммобиле, а решающий мяч провел Милинкович-Савич — 2:1.

«Мы играли против очень сильной команды, которая уступила только в одном матче серии А в этом сезоне. «Лацио» продолжает идти в невероятном ритме, — заявил главный тренер «орлов» Симоне Индзаги. — Мы были настолько уверены в себе, что допустили несколько контратак «Интера» в первом тайме, которых можно было избежать. В перерыве я сказал парням, что если мы продолжим играть так же, но добавим чуть-чуть качества в завершающей стадии атаки, мы победим».

После 24 туров «Лацио» набрал 56 очков, располагаясь на 2-м месте в таблице. «Интер», прервавший серию из 16 матчей без поражений в чемпионате, с 54 очками занимает 3-е место. Лидирует в Серии туринский «Ювентус», набравший 57 очков.

Источник: еженедельник «Футбол»

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