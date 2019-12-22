«Лацио» завоевал Суперкубок Италии, победив «Ювентус»

«Лацио» одолел«Ювентус» в матче за Суперкубок Италии. Три мяча забили в ворота Войцеха Щенсны игроки команды Симоне Индзаги, а героем встречи стал босниец Сенад Лулич.
Действующий чемпион Серии А «Ювентус» и обладатель Кубка Италии «Лацио» встретились в Суперкубке страны в пятый раз – это рекорд турнира. Недавно в чемпионате «бело-голубые» уже побеждали туринцев (3:1), больше никому «Ювентус» в этом сезоне не проигрывал.
Встреча проходила в Саудовской Аравии, специально для этого матча для «Ювентуса» были изготовлены футболки, на которых фамилии написали арабской вязью. Однако симпатии местной публики в итоге завоевали не Роналду и К, а «Лацио». Римляне повели в счете на 16-й минуте. Левый защитник Лулич эффектным финтом убрал на замахе Де Шильо, навесил на дальнюю штангу, мяч оттуда откатили на центр штрафной, где Луис Альберто обводящим ударом поразил верхний угол ворот Щенсны – 0:1.
⚽️ GOOOOOOOOOOOL!!!!!!
🎩 LA SBLOCCA @10_luisalberto!!!!
📽 https://t.co/uFBtbDYbQo#CocaColaSuperCup #JuveLazio 0-1 pic.twitter.com/EMT0xejrzr
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 22, 2019
«Юве» отыгрался в самом конце первого тайма: Роналду нанес сильный удар, голкипер Стракоша его отразил, но набежавший Дибала поразил уже пустые ворота – 1:1.
Во втором тайме на 73-й минуте Лулич опят оказался в центре внимания. Он в одно касание пробил правой ногой в дальний угол после подачи с правого фланга от Пароло – 1:2. А эффектную точку в матче поставил Катальди. Он реализовал штрафной, назначенный метрах в 17 от ворот за фол Бентанкура. Удар у Катальди получился таким точным, что мяч миновав стенку полетал в самую «девятку», срикошетив от перекладины точно в сетку – 1:3.
Суперкубок Италии
«Ювентус» – «Лацио» — 1:3 (1:1)
22 декабря. Эр-Рияд. Стадион «Кинг Сауд».
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Демирал, Де Шильо (Куадрадо, 55), Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 76), Бентанкур, Игуаин (Рэмзи, 66), Роналду, Дибала.
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 66), Лейва (Катальди, 64), Лулич, Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 82).
Голы:0:1 — Луис Альберто, 16, 1:1 — Дибала, 45, 1:2 – Лулич, 73, 1:3 – Катальди, 90.
Предупреждения: Матюиди (9), Лейва (34), Бентанкур (48), Луис Альберто (58), Катальди (90).
Удаление: Бентанкур (90).
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— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 22, 2019
«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории (1998, 2000, 2009, 2017, 2019). Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывали «Ювентус» (8) и «Милан» (7).
Источник: еженедельник «Футбол»