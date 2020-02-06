Лео Месси может покинуть «Барселону». У суперзвезды конфликт с клубом

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» недоволен тем, что происходит в клубе.

Лионель Месси вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, который подверг критике бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, сообщает Lа Gazzetta dello Sport. Кроме того, аргентинская звезда недовольна интенсивностью тренировок, так как в последних матчах Месси выходил на поле травмированным.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пытался уладить конфликт, поговорив с Месси и Абидалем по телефону, но чем закончится противостояние суперзвезды и спортивного директора неизвестно. В услугах 32-летнего форварда, которого Transfermarkt оценивает в 140 миллионов евро, выражают большую заинтересованность пять европейских суперклубов: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Сейчас «Барселону» тренирует Кике Сетьен, который является поклонником Месси, о чем неоднократно заявлял в прессе. Каталонская команда занимает 2-е место в Ла Лиге после 22 матчей. «Барселона» отстает от лидера «Реала» на 3 балла. В 24 матчах текущего сезона, с учетом разнообразных кубковых игр, Месси забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

«За все годы, с тех пор как я полюбил Месси за его стиль игры, я впервые вижу его одной ногой из клуба. Представьте, как он должен чувствовать себя изнутри. Этому парню 32 года, он не только играет в футбол, но и берет на себя ответственность за такой клуб, как «Барселона», — приводит слова, бывшего игрока «Барселоны» Франциско Хосе Карраско испанские СМИ. — Наступает момент, когда человек должен взвесить свои варианты и посмотреть, счастлив он или нет. Очень важные вещи могут произойти в «Барселоне».

Напомним, что Лео Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, 10-кратный победитель чемпионата Испании. По три раза с «Барселоной» он выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной Аргентины Лионель побеждал на Олимпиаде-2008 и стал вице-чемпионом мира-2014.

Источник: Lа Gazzetta dello Sport

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