Леонид Слуцкий попрощался с «Витессом» после серии из пяти поражений

Леонид Слуцкий покидает голландский «Витесс». Российский специалист вначале объявил об отставке сразу после игры с «Херенвеном», в которой «Витесс» потерпел пятое поражение подряд, а потом опубликовал прощальный пост в инстграме.

Сразу после поражения во встрече чемпионата Голландии от «Херенвена» (2:3) Слуцкий заявил в послематчевом интервью, что уходит из «Витесса»: «Я буду скучать по Голландии, болельщикам и всем. Теперь это часть моего сердца».

Последняя победа «Витесса» под руководством российского специалиста была одержана в Кубке Голландии 29 октября: «Витесс» обыграл «Де Графсхап» (2:0). После этого последовали 5 поражений в чемпионате. В итоге в 15 турах команда набрала 23 очка и занимает 7-е место в Эредивизи.

Спустя несколько часов после объявления о своей отставке Леонид Слуцкий подтвердил намерение об уходе, публиковав пост в своем аккаунте в интсграм: «Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моe время в «Витессе» Тех, кто меня любил, и тех, кто меня ненавидел. Футбол – это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол – это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня! Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будут в моeм сердце. Спасибо, и мы остаемся на связи».

Руководством «Витесса» в лице технического директора «Витесса» Мохаммеда Аллаха прокомментировало заявление Леонида Слуцкого на официальном сайте клуба: «После поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий дал понять, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб рассмотрит это заявление, чтобы принять решение как можно скорее».

Напомним, что Леонид Слуцкий работал в «Витесса» с лета 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Голландии, уступив в плей-офф «Утрехту» в играх за право выступать в Лиге Европы.

Источник: официальный сайт «Витесса»

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