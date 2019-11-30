Леонид Слуцкий попрощался с «Витессом» после серии из пяти поражений

Леонид Слуцкий покидает голландский «Витесс». Российский специалист вначале объявил об отставке сразу после игры с «Херенвеном», в которой «Витесс» потерпел пятое поражение подряд, а потом опубликовал прощальный пост в инстграме.
Сразу после поражения во встрече чемпионата Голландии от «Херенвена» (2:3) Слуцкий заявил в послематчевом интервью, что уходит из «Витесса»: «Я буду скучать по Голландии, болельщикам и всем. Теперь это часть моего сердца».
Последняя победа «Витесса» под руководством российского специалиста была одержана в Кубке Голландии 29 октября: «Витесс» обыграл «Де Графсхап» (2:0). После этого последовали 5 поражений в чемпионате. В итоге в 15 турах команда набрала 23 очка и занимает 7-е место в Эредивизи.
Спустя несколько часов после объявления о своей отставке Леонид Слуцкий подтвердил намерение об уходе, публиковав пост в своем аккаунте в интсграм: «Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моe время в «Витессе» Тех, кто меня любил, и тех, кто меня ненавидел. Футбол – это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол – это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня! Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будут в моeм сердце. Спасибо, и мы остаемся на связи».
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Good evening everybody! I would like to thank each and everyone of you for my time in Vitesse. Those who loved me and those who hated me. Football is pure emotions and fun, mostly always, but football is sometimes pain as well. And sharp decisions. One of them I did today! For me was big pleasure to be part of Dutch football and I leave only great feelings behind, I made friends, got great experience and lots of positive energy. Holland will be always in my heart. Thank you and we stay in touch. Tot ziens!!!
Руководством «Витесса» в лице технического директора «Витесса» Мохаммеда Аллаха прокомментировало заявление Леонида Слуцкого на официальном сайте клуба: «После поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий дал понять, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб рассмотрит это заявление, чтобы принять решение как можно скорее».
Напомним, что Леонид Слуцкий работал в «Витесса» с лета 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Голландии, уступив в плей-офф «Утрехту» в играх за право выступать в Лиге Европы.
Источник: официальный сайт «Витесса»