Леонид Слуцкий ввел систему штрафов в «Рубине»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о введении системы штрафов для игроков. По словам Слуцкого, все деньги пойдут на общекомандные нужды.

«Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно, — заявил Леонид Слуцкий. — Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко (тренер вратарей «Рубина»). Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф».

Слуцкий подчеркнул, что «все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств».

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Контракт с тренером заключен на пять лет. Казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после 19 матчей 19 очков.

«Рубин» отправился сегодня на тренировочный сбор в Турцию. В составе команды 25 футболистов, а также три игрока, находящиеся в команде на просмотре: Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов.

Источник: ФК «Рубин»

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