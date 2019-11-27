Лига чемпионов. 5-й тур. «Зенит» победил «Лион», питерцы гарантировали себе участие в весенней стадии еврокубков

«Зенит» обыграл «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Два мяча побывали в воротах гостей: отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. «Зенит» впервые не пропустил в свои ворота в ЛЧ за время работы с командой Сергея Семака.

Лига чемпионов. 5-й тур

ЗЕНИТ – ЛИОН — 2:0 (1:0)

Санкт-Петербург. 27 ноября.

«Газпром Арена». 51 183 зрителя.

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 90), Дзюба, Азмун (Ерохин, 83), Дриусси (Жирков, 81).

«Лион»: Антони Лопеш, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Дюбуа, Марсело, Траоре, Рен-Аделаид, Корне (Шерки, 75), Тузар, Марсал (Коне, 58), Дембеле.

Голы: 1:0 – Дзюба (42), 2:0 – Оздоев (84).

Предупреждения: Кузяев (16), Андерсен (29), Марсал (43), Дюбуа (44), Барриос (57), Оздоев (74), Ракицкий (89).

11 (4) удары (в створ) 15 (5)

12 фолы 12

0 офсайды 0

6 угловые 6

46 % владения мячом 55

«Зенит» одержал вторую домашнюю победу в нынешнем групповом раунде Лиги чемпионов. После «Бенфики (3:1) повержен «Лион». Питерские футболисты отличились по разу в каждом из таймов. Счет в матче открыл Дзюба, который отличился после навеса Дугласа Сантоса. Для форварда этот гол стал восьмым, забитым в матчах ЛЧ. Второй мяч побывал в сетке ворот Антони Лопеша в результате рикошета после удара из-за штрафной Магомеда Оздоева. Команда Сергея Семака после 5 матчей имеет 7 очков, у «Лиона» такое же количество баллов. «РБ Лейпциг» лидирует в группе D независимо от результата встречи с «Бенфикой», которая замыкает турнирную таблицу.

Источник: еженедельник «Футбол»

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