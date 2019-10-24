Лига Европы. 3-й тур. ЦСКА уступил «Ференцварошу»

Московский ЦСКА потерпел третье поражение в группе Лиги Европы. В 3-м туре армейцы уступили на своем поле венгерскому «Ференцварошу» (0:1). Команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в квартете Н.

Лига Европы. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Ференцварош (Венгрия) — 0:1 (0:0)

Москва. 24 октября. «ВЭБ Арена».

Судья: Павел Орел (Чехия).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Влашич, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон (Бийол, 80), Чалов.

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Чивич, Ботка, Шигер, Ловренчич, Игнатенко, Харатин, Зубков (Двали, 89), Нген (Варга, 84), Боли (Изаэл, 72).

Гол: 0:1 — Варга (86).

Предупреждения: Шигер (74), Бистрович (77), Харатин (90), Магнуссон (90).

12 (6) удары (в створ) 9 (4)

13 фолы 10

2 офсайды 1

7 угловые 5

59 % владения мячом 41

ЦСКА сразу захватил инициативу, за один первый тайм создав пять хороших моментов для взятия ворот, но воспользоваться своими шансами не сумел. Особенно досадным смотрелся промах Влашича, которому ассистировал Чалов. Хорват на 35- минуте бил без помех в угол почти из центра штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. После перерыва гости осмелели: к своим воротам они ЦСКА не подпускали, а сами караулили ошибку защитников российского клуба. И в итоге такая тактика сработала: после контратаки отличился Роланд Варга – 0:1.

Армейцы потерпели третье поражение в группе, разница мячей в этой Лиге Европы у ЦСКА вообще катастрофическая (1:8). Ранее команда Виктора Гончаренко уступила «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергея Дроняева

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