Лига Европы. 3-й тур. «Краснодар» одолел «Трабзонспор»

«Краснодар» стал единственной российской командой, которая одержала победу на этой неделе в еврокубках. «Быки» победили в гостях турецкий «Трабзонспор» (2:0) и поднялись на третье место в группе С Лиги Европы.

Лига Европы. 3-й тур

Трабзонспор Турция – Краснодар Россия — 0:2 (0:0)

Трабзон. 24 октября. «Шенол Гюнеш».

Судья: Харальд Лехнер (Турция).

«Трабзонспор»: Чакыр, Жоау Перейра, Новак, Кампи (Джанбаз, 83), Черекчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Соса, Сари, Фернандеш, Серлот, Нвакаэме.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Фернандеш, 62), Камболов (Фьолусон, 76), Вилена, Сулейманов, Ольссон, Мартынович, Берг (Ари, 71).

Голы: 0:1 – Берг, 49 , 0:2 – Вильена, 90.

Предупреждения: Ольссон (29), Спайич (31), Жоау Перейра (49), Соса (54), Рамирес (63), Фернандеш (77).

15 (6) удары (в створ) 8 (3)

6 фолы 17

1 офсайды 0

9 угловые 4

56 % владения мячом 44

«Краснодар» атаковал острее и изобретательнее, чем «Трабзонспор», но голы болельщики увидели только после перерыва. Партнеры на 49-й минуте вывели на удар Маркуса Берга, который бил из пределов вратарской, но защитник хозяев Жоау Перейра выбил мяч рукой с ленточки. Шведский нападающий «Краснодара» сориентировался и повторным ударом добил мяч в сетку. А итоговый счет установил голландец Тони Вилена в самой концовке встречи. Футболисты «быков» запутали защиту турков, которая забыла полузащитника гостей в центре штрафной.

После трех туров в группе С лидирует «Базель» (7 очков), на втором месте «Хетафе» (6), далее идет «Краснодар» (3), а замыкает таблице «Трабзонспор» (1).

Источник: еженедельник «Футбол»

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