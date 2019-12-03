Лионель Месси: «Бог хочет, чтобы я мог еще несколько лет наслаждаться игрой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получив шестой «Золотой мяч», заявил, что «приближается его уход из футбола, а это очень тяжело». По словам 32-летнего игрока, «все летит слишком быстро».

«Я помню, что за первым «Золотым мячом» я приехал в Париж в 22 года вместе с тремя братьями. Было эмоционально, как и сейчас, десять лет спустя, когда столько особенного случилось в моей жизни. И вот я здесь с женой, тремя сыновьями, братом и племянником, — заявил Лео Месси, выступая на вручении награды. — Как сказала моя жена, все это время я не переставал мечтать, расти, совершенствоваться изо дня в день и наслаждаться футболом».

«Слава Богу, я имел возможность – с года или двух – всегда делать то, что я так люблю. И Бог хочет, чтобы я мог еще несколько лет наслаждаться игрой. Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты – они особенные, потому что приближается момент ухода, а это тяжело, — добавил звездный игрок. — Повторяю, хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью».

Напомним, игроки из клубов Ла Лиги получили «Золотой мяч» 11-й раз подряд. Последним футболистом не из чемпионата Испании, взявшим этот приз, был форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в 2008 году, выступавший на тот момент за «Манчестер Юнайтед». В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах «Золотой мяч» был вручен Месси, в 2013, 2014, 2016, 2017 годах – Роналду, а в 2018-м награду получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

Источник: Marca

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