«Ливерпуль» и «Фламенго» сыграют в финале клубного ЧМ-2019

В финале клубного чемпионата мира, розыгрыш которого проходит в Катаре, английский «Ливерпуль» встретится с бразильским «Фламенго». Матч состоится 21 декабря.

Победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» в полуфинале клубного ЧМ одолел мексиканский «Монтеррей» (2:1). Счет на 11-й минуте открыл полузащитник английского клуба Наби Кейта, спустя 3 минуты победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ сравнял счет благодаря точному удару нападающего Рожелиу Фунеса. Победу «Ливерпулю» принес Роберто Фирмино, забивший решающий гол на 90-й минуте.

Во втором полуфинале обладатель Кубка Либертадорес «Фламенго» выиграл у катарского «Аль-Хиляля» (3:1). Голам отметились Джорджиан де Арраскаэта и Бруно Энрике, еще один гол защитник катарского клуба Али Аль-Булайхи отправил в собственные ворота – все мячи были забиты после перерыва, а в первом тайме отличился игрок «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари. Кроме того, катарцы заканчивали игру вдесятером после удаления нападающего Андре Каррильо.

Любопытно, что «Ливерпуль» ранее трижды выступал в финалах клубного ЧМ, но ни разу не завоевывал трофей.

Источник: еженедельник «Футбол»

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