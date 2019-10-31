«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги не исключил, что его команда может отказаться от дальнейшего участия в турнире. Все будет зависеть от даты, на которую назначат игру следующего раунда.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и получился очень зрелищным и богатым на голы. По ходу встречи хозяева несколько раз уступали в счете, но в итоге основное время закончилось – 5:5, а по пенальти «Ливерпуль» взял верх – 5:4. «Временами команда играла слишком открыто. Мы можем говорить о тактике, но кого это волнует в такой вечер? Надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили. Все наши голы были замечательными», — заявил Юрген Клопп.Для «Ливерпуля» эта победа стала восьмой в серии одиннадцатиметровых в Кубке английской лиги, что является рекордом турнира.

По словам Юргена Клоппа, Решение об отказе от участия в Кубке лиги «Ливерпуль» может принять из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Дохе: «Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. «Ливерпуль» не будет жертвой этой проблемы. Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору матч, надеясь, что «Арсенал» сделает это. Извините».

Помимо «Ливерпуля» в ¼ финала Кубка Лиги прошли: «Эвертон», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Лестер Сити», «Колчестер Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Оксфорд Юнайтед». Жеребьевка состоится 31 октября.

Источник: ВВС

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