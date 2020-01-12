«Ливерпуль» установил рекорд топ-лиг Европы

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Моуринью Клопп

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 22-м туре чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа стала первой в истории топ-5 лиг Европы, которой удалось выиграть 20 из 21 стартового матча чемпионата. «Ливерпуль» набрал 61 очко в 21 матче, что также является лучшим результатом за один сезон в ведущих европейских национальных чемпионатах.

Кроме того, «Ливерпуль» набрал 104 очка (33 победы, 5 ничьих, 0 поражений) в последних 38 матчах Премьер-лиги. Серия учитывает матчи и прошлого сезона. В чемпионате «Ливерпуль» не проигрывает с 3 января 2019 года.

«Ливерпуль», таким образом, установил рекорд АПЛ. «Манчестер Сити» в 2018 году и «Челси» в 2005-м набирали по 102 очка в 38 матчах.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» уверенно лидирует, набрав 61 очко после 21 игры. На втором месте идет «Лестер» — 45 очков (22 матча), далее следует «Манчестер Сити» — 44 балла (21 игра).

Источник: Opta

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