«Ливерпуль» установил рекорд топ-лиг Европы

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 22-м туре чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа стала первой в истории топ-5 лиг Европы, которой удалось выиграть 20 из 21 стартового матча чемпионата. «Ливерпуль» набрал 61 очко в 21 матче, что также является лучшим результатом за один сезон в ведущих европейских национальных чемпионатах.

Кроме того, «Ливерпуль» набрал 104 очка (33 победы, 5 ничьих, 0 поражений) в последних 38 матчах Премьер-лиги. Серия учитывает матчи и прошлого сезона. В чемпионате «Ливерпуль» не проигрывает с 3 января 2019 года.

104 — @LFC have accrued 104 points across their last 38 Premier League matches (W33 D5 L0); this is a record total by any team across a 38-match spell in the competition’s history, overtaking 102-point stretches by Man City (ending in 2018) and Chelsea (2005). Juggernaut. pic.twitter.com/r8PLzorzhJ

— OptaJoe (@OptaJoe) January 11, 2020