«Ливерпуль» уступил «Атлетико», Клопп признал ошибки и ждет ответной встречи на «Энфилде»

«Атлетико» победил «Ливерпуль» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победный гол забил Сауль. По словам главного тренера английской команды Юргена Клоппа, «это было не совсем то, чего мы ожидали».

«Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счет всего лишь 1:0 к перерыву, а второй тайм мы проведем на нашем стадионе. Нам не хватало игры в финальной трети поля. Они защищались всеми силами – и оборонялись в штрафной невероятно. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат» – им было бы достаточно и 0:0, — заявил Юрген Клопп после матча.

Также главный тренер «Ливерпуля» добавил: «Почему заменил Мане? На него нацелились. Они хотели убедиться, что он получит желтую карточку. И это к перерыву. Судья должен быть очень сильным для работы в такой атмосфере. В первые полчаса трое их игроков беспричинно падали на газон. Моя желтая? Это было слишком. Я уверен, там же был аут в нашу пользу перед голом? Это не помогает успокаиваться. Все мы люди, все ошибаемся».

«Нам некого винить. У меня все в порядке, 0:1 – у нас будет очень длинный перерыв, и мы с толком его используем. Ждем их на «Энфилде». Ничего еще не закончено», — убежден тренера действующего победителя Лиги чемпионов.

Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 11 марта.

В еще одном матче, который состоялся 18 февраля, «ПСЖ» уступил в гостях дортмундской «Боруссии» (1:2). У парижан отличился Неймар, а в составе хозяев дубль сделал Эрлинг Холанд.

Напомним, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов также встречаются: «Аталанта» — «Валенсия», «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» (оба – 19 февраля), «Наполи» — «Барселона», «Челси» — «Бавария» (оба – 25 февраля), «Лион» — «Ювентус», «Реал» — «Манчестер Сити» (оба – 26 февраля).

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею