«Локомотив» на время реконструкции своего стадиона будет играть в «Лужниках»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 7 апреля 2019 г.

Стадион московского «Локомотива» — «РЖД Арену», расположенную в Черкизове, закроют на масштабную реконструкцию. В этот период железнодорожники планируют проводить домашние матчи на Большой спортивной арене «Лужников».

«Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож, — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. — Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придется играть домашние игры на другой арене»
Сергей Кузнецов отметил, что реконструкция также коснется развития прилегающих к стадиону территорий: «Эти площади могут стать более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для всех москвичей».

По словам председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, принципиальное решение о реконструкции «РЖД Арены» принято, детали будут значительно позже. «Сначала нужно принять архитектурное решение, затем проектирование. Мы все будем показывать болельщикам. К этому сезону реконструкция не имеет никакого отношения».

Источник: Интерфакс

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