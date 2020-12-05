Лучшим молодым игроком РПЛ стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев

Лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года признан защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В нынешнем году на приз претендовало 9 номинантов, представлявших 7 клубов.

Приз «Первая пятёрка», учреждённый в 2002 году Детской футбольной лигой, – один из самых престижных в российском футболе. Им владели многие игроки, определявшие лицо национальной сборной: Александр Кержаков, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев, Динияр Билялетдинов…

В нынешнем голосовании по традиции приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов, представителей СМИ. 40 из них поставили на 1 место защитника ЦСКА Игоря Дивеева (всего его фамилия указана в 92 анкетах). В сумме Дивеев набрал 370 голосов.

Второе место у полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина – 255 баллов, третье – у защитника «Динамо» Романа Евгеньева – 204 балла. В пятёрку вошли полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили – 176 баллов – и полузащитник «Ростова» Данил Глебов – 144 балла. Вся пятёрка – игроки молодёжной сборной России, завоевавшей путёвку в финал чемпионата Европы.

Три номинанта – Маслов, Умяров, Марадишивили – по возрасту могут претендовать на «Первую пятёрку» в 2021 году.

Источник: ДФЛ

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