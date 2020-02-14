«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два сезона

Европейская федерация футбола (УЕФА) отстранила «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения правил финансового «фэйр-плей». Английский клуб уличен в завышении дохода от спонсорских контрактов.

«МанСити» не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22. Клуб должен будет выплатить штраф в 30 млн евро. «Манчестер Сити» имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, «Манчестер Сити» является одним из богатейших клубов мира, чей бюджет оценивается в 610 млн евро. В нынешнем турнире АПЛ «МанСити», который тренирует один из лучших тренеров Европы Хосеп Гвардиола, располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах.

Источник: УЕФА

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