«МанСити» выиграл Кубок английской лиги. Для Гвардиолы этот трофей стал 29-м в карьере

«Манчестер Сити» обыграл в финале Кубка английской лиги «Астон Виллу» (2:1). Этот трофей стал для главного тренера «горожан» 8-м за время работы в Англии, а также 29-м во всей карьере.

В составе «МанСити» голами отметились Серхио Агуэро и Родри Эрнандес, а у «Астон Виллы» мяч на счету Мбвана Саматта. Все голы были забиты в первом тайме.

«Три раза подряд выиграть Кубок Лиги – это потрясающе. Невероятное постоянство, — заявил Хосеп Гвардиола. — Нам было непросто на первых минутах и в конце матча. У соперника было два явных момента в первые минуты, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Игра получилась хорошей. Фоден был хладнокровен. Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Так здорово. Мы выиграли много трофеев. С момента, как я приехал сюда, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир».

Любопытно, что под руководством Хосепа Гвардиолы «МанСити» выиграл все 6 финалов, в которых участвовал: в Кубке Англии, трижды — в Кубке английской лиги. дважды – в Суперкубке Англии.

Источник: еженедельник «Футбол»

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