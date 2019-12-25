Марио Манджукич будет играть за катарский «Аль-Духайль»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич будет выступать за катарский «Аль-Духайль». Сумма трансфера составит 5,5 млн евро.

33-летний хорватский форвард уже подписал соглашение с новым клубом. Манджукич по неофициальной информации заработает в Катаре 12 млн евро за полтора года.

В нынешнем сезоне Марио Манджукич ни разу не выходил на поле в составе «Ювентуса», не был он включен и в заявку клуба в Лиге чемпионов.

«Аль-Духайль» — восьмой клуб в карьере Манджукича, в числе команд, за которые он выступал, помимо «Ювентуса», загребское «Динамо», немецкие «Вольфсбург» и «Бавария» и мадридский «Атлетико».

Хорват девять раз выигрывал чемпионаты стран, где играл: Хорватии (3), Германии (2), Италии (4). В составе «Баварии» Манджукич побеждал в Лиге чемпионов. Вместе со сборной Хорватии он становился вице-чемпионом мира в 2018 году. Всего за карьеру Марио Манджукич завоевал 23 трофея.

Источник: Твиттер «Аль-Духайля»

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