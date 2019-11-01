Массимо Каррера может стать тренером «Удинезе»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Массимо Каррера

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить итальянский «Удинезе». При этом в шорт-листе клуба присутствуют еще четыре специалиста.

В нынешнем сезоне «Удинезе» после 10 матчей набрал 10 очков и занимает 14-е место в серии А. В ближайшее время клуб может уволить с поста главного тренера Игора Тудора. В качестве замены ему рассматриваются Массимо Каррера, Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолин, Паскуале Марино и Стефано Колантуоно

Массимо Каррера работал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 гг. Под руководством итальянца «красно-белые» стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны. Недавно Каррера назывался в числе кандидатов на пост главного тренера «Дженоа», но в итоге генуэзскую команду возглавил Тиаго Мота. В следующем 11-м туре чемпионата Италии «Удинезе» встречается в гостях именно с «Дженоа».

Источник: Sky Sport Italia

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Шевченко

Андрей Шевченко о том, был ли переход в «Челси» ошибкой: «Ни в коем случае»

Марио Манджукич может перейти в «Аль-Гарафу»

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа D. «Локомотив» уступил «Ювентусу» в Турине

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 