Массимо Каррера может стать тренером «Удинезе»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить итальянский «Удинезе». При этом в шорт-листе клуба присутствуют еще четыре специалиста.

В нынешнем сезоне «Удинезе» после 10 матчей набрал 10 очков и занимает 14-е место в серии А. В ближайшее время клуб может уволить с поста главного тренера Игора Тудора. В качестве замены ему рассматриваются Массимо Каррера, Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолин, Паскуале Марино и Стефано Колантуоно

Массимо Каррера работал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 гг. Под руководством итальянца «красно-белые» стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны. Недавно Каррера назывался в числе кандидатов на пост главного тренера «Дженоа», но в итоге генуэзскую команду возглавил Тиаго Мота. В следующем 11-м туре чемпионата Италии «Удинезе» встречается в гостях именно с «Дженоа».

Источник: Sky Sport Italia

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