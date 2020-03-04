Матч ¼ финала Кубка России «Шинник» — «Урал» отменен. В Ярославле не сумели подготовить поле

Российский футбольный союз перенес матч ¼ финала Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за плохого состояния поля в Ярославле. Решение было принято за несколько часов до начала игры.

«Четвертьфинал Олимп Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», – говорится в сообщении РФС, опубликованном в официальном твитере организации.

«Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! – приводит слова президента «Урала» Григория Иванова «Спорт-Экспресс». — Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал».

«Сейчас вместо игры я занимаюсь организацией тренировки. Я считаю, что можно было играть. Играли и на гораздо более худших полях», — высказал свое мнение о ситуации ТАСС главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

Напомним, что «Шинник» выступает в ФНЛ, занимая 6-е место в турнирной таблице. Чемпионат ФНЛ возобновляется 9 марта: «Шинник» в этот день играет в Красноярске с «Енисеем», а 15-го марта принимает на своем поле в Ярославле лидера – волгоградский «Ротор».

«Урал» выступает в РПЛ, после 20 туров екатеринбуржцы занимают 7-е место.

В остальных матчах ¼ финала Кубка России встречаются: «Ахмат» — «Зенит» (4 марта), «Спартак» — ЦСКА (4 марта), «Химки» — «Торпедо» (5 марта).

Источник: Твитер РФС

Фото: Твитер ФК «Шинник»

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