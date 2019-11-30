Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины

В российской Премьер-лиге случилось экстраординарное событие. Матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург», который должен был состояться 1 декабря, перенесен на резервную дату. Причина – эпидемия ангины в ФК «Сочи».

«Российская Премьер-Лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесен на резервную дату. О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно. За новостями следите на сайте РПЛ», – говорится в заявлении лиги.

Проблемы со здоровьем у футболистов «Сочи» начались после возвращения команды с выездной игры в Уфе. На первую домашнюю тренировку вышли менее половины игроков. А за два дня до игры с «Оренбургом» тренировку вообще отменили из-за отсутствия десяти футболистов. В числе этих заболевших оказались: Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Алексей Померко.

В чемпионате России ФК «Сочи» занимает последнее место 16-е место, в активе команды, которую после отставки Александра Точилина, тренирует Роман Березовский, 14 очков.

Источник: РФПЛ

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