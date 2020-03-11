Матчи Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» не состоятся из-за коронавируса

Вслед за приостановлением чемпионата Италии из-за коронавируса начались проблемы и с матчами Лиги Европы. 12 марта не состоятся игры 1/8 финала «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе».

Римская команда не полетит на встречу в Испанию, так как не получила разрешение от властей Севильи на посадку самолета. Планируется, что в ближайшее время УЕФА примет решение по поводу этого матча.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Другой испанский клуб – «Хетафе» отказался лететь в «Милан» на встречу с «Интером».

Кроме того, перенесен матч и в АПЛ. «Манчестер Сити» не сыграет с «Арсеналом» 11 марта. Причиной этого стало то, что владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом. 13 дней назад «Олимпиакос» играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс» в рамках Лиги Европы, тогда Маринакис встречался с игроками и персоналом лондонского клуба. АПЛ приняла решение назначит встречу «МанСити» — «Арсенал» на другую дату.

Источник: еженедельник «Футбол»

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