Месси получил еще два личных приза и сравнил Азара с Роналду

Накануне главного матча испанского чемпионата – противостояния «Барселоны» и «Реала» капитан «сине-гранатовых» Лео Месси получил очередные личные призы. Аргентинец был удостоен награды как лучший бомбардир от газеты Marca, а также приз Альфредо Ди Стефано как лучший игрок сезона.

Месси лично не присутствовал на торжественной церемонии, устроенной в честь вручения призов газетой Marca, но отправил всем собравшимся видеообращение: «Я стараюсь продолжать профессионально развиваться. Это трофей, которым я очень горжусь. Рад получить его еще раз». Лео Месси в составе «Барселоны» выиграл 34 титула, в том числе четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Кроме того, Лео Месси сравнил нынешнюю главную звезду «Реала» Эдена Азара с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшим за мадридский клуб: «Эден — игрок высокого уровня, он выдающийся футболист. Но он отличается от Криштиану Роналду, у них разные данные. Уровень Роналду непросто преодолеть, но Азар — все равно отличный игрок». При этом Азар не примет участие в матче против «Барселоны» из-за травмы. Матч состоится 18 декабря на «Ноу Камп». Это перенесенная игра 10 тура испанской Ла Лиги. После 16 игр у «Барсы» и «Реала» по 35 очков.

Источник: Marca

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