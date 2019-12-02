Месси продолжает бить рекорды испанской Ла Лиги

Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» (1:0) в матче 15-го тура. Аргентинский нападающий впервые забил на домашнем стадионе мадридцев – «Ванда Метрополитано» в Ла Лиге.

Лео Месси забивал на стадионах всех 20 команд, выступающих в испанском первенстве в нынешнем сезоне. Всего на счету аргентинца голы на 38 аренах команд, которые в разные годы играли в элитном дивизионе чемпионата Испании. Такой результат является рекордом всего турнира.

🌟 GIGANTE DEL GOL 🌟 LEO MESSI marca en el Wanda Metropolitano, único estadio de #LaLigaSantander en el que aún no había anotado. #AtletiBarça pic.twitter.com/r3P6cQG3N6 — LaLiga (@LaLiga) December 1, 2019

Ассистентом Месси в голе в ворота «Атлетико» выступил Луис Суарес. Уругваец в 28-й раз стал автором паса капитану «Барселоны». Сам Месси тоже 28 раз отдавал Суаресу голевые передачи. Всего дуэт этих нападающих соорудил 56 голов в ворота соперников каталонского клуба. И это лучший результат испанского чемпионата в 21-м веке. Ближайшие преследователи форвардов «Барселоны» — атакующие игроки «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема, которые вместе уже не выступают: на их счету 40 мячей.

В бомбардирской гонке нынешнего чемпионата Испании лидирует форвард «Реала» Бензема (10 мячей в 13 встречах), у Месси — второе место (9 мячей в 9 матчах). В турнирной таблице Ла Лиги у «Барселоны» и «Реала» по 31 очку после 14 матчей. Все остальные команды провели по 15 встреч, так как класико было перенесено из-за беспорядков в Барселоне на 18 декабря.

Источник: официальный твиттер Ла Лиги

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