Месси провел 700-й матч за «Барселону», установил рекорд Лиги чемпионов, а еще ему досрочно отдали «Золотой мяч»

Накануне капитан «Барселоны» Лионель Месси стал автором рекорда Лиги чемпионов. Аргентинский нападающий поразил ворота 34-го клуба в турнире. На этот раз от Месси пострадала «Боруссия» Дортмунд (3:1), в этом матче, который стал для форварда 700-м за «Барселону», он сделал дубль.

Месси опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и экс-форварда «Реала» Рауля Гонсалеса, которые забивали 33-м клубам в Лиге чемпионов.

Кроме того, появилась неофициальный информация о том, что именно Лео Месси получит «Золотой мяч-2019». Голосование издания France Football, которое вручает премию, было завершено 9 ноября. Церемония награждения пройдет в Париже в понедельник, 2 декабря. Ранее стало известно, что делегация France Football посетила Барселону, чтобы записать интервью с Месси и сделать фотографии на обложку журнала, который выйдет во вторник, 3 декабря.

Аргентинский форвард — воспитанник «Барселоны» и лучший бомбардир в истории клуба. В 700 матчах за клуб он стал автором 613 забитых мячей, а также отдал 249 результативных передач. Контракт аргентинского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный обладатель «Золотой бутсы».

Источник: Goal.com, СOPE

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