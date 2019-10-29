Месси забил свой 50-й мяч со штрафного в карьере

«Барселона» разгромила «Вальядолид» (5:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. В этой встрече Лионель Месси отметился двумя яркими достижениями.

На 34-й минуте встречи аргентинец забил третий мяч своей команды в матче, реализовав штрафной удар. Он обвел стенку, направив мяч в верхний угол ворот «Вальядолида». Для 32-летнего футболиста этот гол стал 50-м в карьере, которым он отметился со штрафного. Всего Месси 44 раза отличился в составе «Барселоне» и 6 раз в составе сборной Аргентины.

50 — Lionel Messi ha marcado el gol nº 50 de falta directa de toda su carrera (44 con el @FCBarcelona_es y seis con Argentina🇦🇷). Genial. pic.twitter.com/KJbbNa5alN — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2019

Кроме того, этот гол Месси стал его 100-м мячом за «Барселону» за время руководства каталонцами тренером Эрнесто Вальверде. Чаще всего аргентинец забивал при Пепе Гвардиоле (211 голов за 219 игр). За время работы в «Барселоне» Луиса Энрике Месси провел 158 матчей и забил 153 гола.

Позже капитан «Барселоны» забил еще один мяч в ворота «Вальядолида». Всего в этой встрече он дважды поразил ворота и отметился двумя голевыми передачами.

«Барселона» вышла на первое место в Ла Лиге, после 10 матчей (22 очка).

Источник: твиттер Opta Jose

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