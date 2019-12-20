Мигель Артета возглавил лондонский «Арсенал»

Новым главным тренером лондонского «Арсенала» стал Микель Артета. 37-летний специалист заключил контракт на 3,5 года.

Место главного тренера «Арсенала» оставалось вакантным после того, как 29 ноября лондонский клуб уволил Унаи Эмери. Временно «канониров» после ухода Эмери возглавил тренер Фредрик Юнгберг. Микель Артета выступал за «канониров» в 2011-2016 годах. После завершения карьеры он работал в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Welcome back, Mikel! 👋 Head coach of The Arsenal 👔 pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

«Это огромная честь. «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень четко дали понять это в моих беседах со Стэном, Джошем Кронке и руководством клуба, — заявил Мигель Артета после назначения. — Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы сможем это сделать. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдет, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов».

Напомним, что «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 17 туров чемпионата.

Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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