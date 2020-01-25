«Милан» победил в четырех из пяти матчей после возвращения Ибрагимовича

«Милан» в гостях одолел «Брешию» (1:0) в матче 21-го тура Серии А. Эта четвертая победа «россонери» в пяти встречах после возвращения Златан Ибрагимовича.

Единственный мяч в матче с «Брешией» забил Анте Ребич, который появился на поле во втором тайме. Ибрагимовича принял участие в голевой атаке.

Одним из главных героев встречи стал также голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, спасший свою команду в нескольких опасных эпизодах: «Милан» знает, как страдать. Мы понимали, что в матче с «Брешией» будет нелегко, и нам пришлось играть под давлением, поэтому мы очень счастливы. Наша цель – выход в еврокубки. Мы должны продолжать в том же духе и не отвлекаться ни на минуту. Во вторник нас ждет еще одна игра Кубка Италии с «Торино», мы хотим выйти в полуфинал. Двигаемся от игры к игре и постараемся сохранить этот импульс. Сейчас мы более сплоченны и очень усердно работаем на тренировках. Вся команда чувствует себя более уверенно».

Напомним, что «Милан» в матчах с участием 38-летнего Ибрагимовича победил в Серии А: «Кальяри» (2:0), «Удинезе» (3:2), «Брешию» (1:0) и только один раз сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0), а также одолел в 1/8 финала Кубка Италии СПАЛ (3:0). Златан в трех матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом — в ворота «Кальяри». В Серии А «Милан» занимает шестое место с 31 баллом после 21 матча. Лидирует в таблице «Ювентус» — 51 очков в 20 играх. В следующем туре «Милан» встречается с «Вероной».

Источник: еженедельник «Футбол»

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