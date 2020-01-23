Мирча Луческу: «Большие клубы не могут себе позволить такого проблемного игрока как Кокорин»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал свое мнение о ситуации вокруг Александра Кокорина. Питерский клуб отдал нападающего в аренду в «Сочи», но футболист не хочет играть за аутсайдера РПЛ.

«Предполагаю, что не все в «Зените» хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей, — заявил Мирча Луческу. — Большие клубы не могут позволить себе, чтобы такой футболист находился в команде. Не важно, как будет играть Кокорин – в любом случае на всех матчах, встречах, пресс-конференциях ему станут напоминать о произошедшем. И для него важно уехать из страны, продолжить карьеру в другой команде и уже через год-два вернуться в Россию».

Мирча Луческу добавил: «Надеюсь, в «Сочи» Кокорин сможет вернуть прежнюю форму. Жаль, что парень провел самый важный период своей профессиональной карьеры в тюрьме. Но у него сильный характер, верю в него. Александру придется нелегко, ведь одно дело выступать за «Зенит» и биться за чемпионство, и совсем другое — играть за аутсайдера и бороться за выживание».

Александр Кокорин 17 сентября был освобожден по УДО из колонии, где отбывал наказание за участие в двух драках: суд приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Кокорин после тюрьмы присоединился к «Зените», в составе которого тренировался, а на днях гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб договорился об аренде Кокорина. Это стало неожиданностью и для футболиста и для главного тренера «Зенита» Сергея Семака. На данный момент Александр Кокорин находится в расположении питерского клуба, который проводит сбор в Катаре.

Другой футболист, сидевший вместе с Кокориным в тюрьме в тому же делу, — Павел Мамаев включен в заявку «Ростова».

Источник: «Спорт-Экспресс»

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