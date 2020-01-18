Москва в третий раз принимает Матч звезд КХЛ

Стали известны капитаны сборных дивизионов Континентальной хоккейной лиги на Матч звезд. 18 января в Москве на «ВТБ-Арене» пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, 19 января состоится сам Матч звезд КХЛ.

Капитаном дивизиона Боброва стал нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев, капитаном дивизиона Тарасова — форвард ЦСКА Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова — нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, капитаном дивизиона Чернышева — защитник «Барыса» Даррен Диц.

Командой дивизиона Боброва будет руководить главный тренер СКА Алексей Кудашов, командой дивизиона Тарасова — наставник ЦСКА Игорь Никитин, командой дивизиона Харламова — главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, сборную дивизиона Чернышева возглавит Боб Хартли из «Авангарда».

Не сыграют в матче 41-летний член «Тройного золотого клуба» Павел Дацюк и 38-летний рекордсмен по голам в отечественных первенствах, олимпийский чемпион Сергей Мозякин. Оба хоккеиста были выбраны на Матч звезд лигой.

Напомним, Москва в третий раз примет Матч звезд КХЛ. Матч звезд КХЛ ежегодно проходит с 2009 года. Четыре раза он проводился вне России: в 2010 году — в Минске, в 2012-м — в Риге, в 2014-м — в Братиславе, в 2018-м — в Астане. Следующий — запланирован в Риге.

Источник: ТАСС

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