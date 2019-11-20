Моуринью возглавил «Тоттенхэм», где будет зарабатывать 13 млн в год

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью. Португалец после ухода из «Манчестер Юнайтед» был без работы, а ранее тренировал такие топ-клубы как «Челси», «Реал», «Интер».

«Жозе – один из самых успешных тренеров в футболе. У него богатый опыт, он способен окрылять команды, он отличный тактик. – прокомментировал назначание Моуринью президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви. — Он добивался признания во всех клубах, где работал. Мы уверены, что он взбодрит раздевалку команды и поможет ей поверить в себя».

Контракт со «шпорами» 56-летний Жозе Моуринью подписал до конца сезона-2022/23. В «Тоттенхэме» португалец будет зарабатывать 13 млн евро в год.

«Рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют, — заявил Моуринью. — Возможность поработать с такими игроками – вот что меня привлекло».

Жозе Моуринью за свою карьеру дважды побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал национальные первенства Англии, Италии, Испании и Португалии. На пост главного тренера «Тоттенхэма» Моуринью был назначен через несколько часов после отставки Маурисио Почеттино.

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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