На матч Россия – Шотландия продано 60 тысяч билетов

Российский футбольный союз реализовал почти 60 тысяч билетов на отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Шотландии. Игра состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», который вмещает 81 тысячу человек.

В этом матче россияне могут решить вопрос выхода в финальную часть Евро. Для этого команде Станислава Черчесова необходимо победить шотландцев, а также ждать ничейного результата во встрече Кипр – Казахстан. После шести игр сборная России имеет 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три балла. Сборная Шотландии идет на пятом месте (6).

«Мы давно не играли в Москве. Приятно, что решающий матч пройдет в «Лужниках». Единственное, надо «включить батареи» на улице, чтобы поднять температуру на пару градусов», — заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, что к матчу с Шотландией в составе сборной нашей страны готовятся 25 игроков:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Баринов, Владислав Игнатьев («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), Александр Соболев («Крылья Советов»).

Источник: еженедельник «Футбол»

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