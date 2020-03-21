Нападающий «Баварии» Левандовски пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Мир продолжает бороться с коронавирусом. Футбольные звезды стараются помочь людям победить в этом противостоянии. Одним из тех, кто внес свой вклад в эту борьбу стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Польский форвард Роберт Левандовски вместе со своей женой Анной внесли пожертвование в 1 млн евро, присоединившись к акции #WeKickCorona. Эта акция была запущена партнерами Левандовски по «Баварии»: полузащитником Леоном Горецка и Йешуа Киммихов, которые первыми внесли по 1 млн евро в фонд борьбы с пандемией.

«Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это. Эта ситуация затрагивает каждого из нас, просим всех следовать инструкциям и прислушиваться к тем, кто знает лучше нас. Будем ответственны. Мы верим, что скоро вернемся к нормальной жизни», – говорится в заявлении Левандовских.

С каждым днем появляется все больше и больше сообщений о заболеваний коронавирусом среди спортсменом. Случилась и первая смерть от этого вируса в футбольном мире. Из жизни ушел экс-президент «Реала» 76-летний Лоренсо Санс.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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