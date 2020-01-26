Нападающий сборной России Николай Комличенко подписал контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» пополнило свои ряды нападающим чешского клуба «Млада-Болеслав» Николаем Комличенко. Бело-голубые заключили с 24-летним россиянином контракт на 4,5 года.

Николай Комличенко является воспитанником «Краснодара». В России он выступал за «Краснодар-2» и новороссийский «Черноморец». В Европе играл за «Слован» из Либерца, а с лета 2017 года за «Младу-Болеслав». В нынешнем сезоне Николай забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Очень рад присоединиться к такому большому клубу. В «Динамо» меня привлекает абсолютно все: высокие задачи, славная история, новый красавец-стадион, отличная база, создаваемые для футболистов суперусловия, — заявил Николай Комличенко. — Российская премьер-лига — интересный турнир. Сейчас для меня все будет в новинку — новый чемпионат, новые скорости, другой уровень мастерства. Постараюсь как можно быстрее адаптироваться».

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, в свою очередь, так прокомментировал подписание нападающего Комличенко: «Николай – футболист очень высокого уровня, и мы крайне рады, что он переходит в нашу команду. Комличенко умеет забивать и забивает действительно много. Является игроком сборной России, обладает отменными физическими данными. Приход Николая Комличенко для нас большой шаг вперед, который поможет нам двигаться в выбранном направлении. Я уже говорил о том, что мы хотим больше фланговой игры. Николай отлично подходит для этого стиля — он очень здорово цепляется за мячи, действует в силовой манере, хорош в штрафной площади. Умеет продавить соперника, качественно завершает. Будем использовать его сильные стороны».

Ранее «Динамо» заключило контракт с еще одним новичком — 22-летний защитником «Краснодара» Дмитрием Скопинцевым. Соглашение также подписано на 4,5 года.

«Динамо» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 19 встречах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Источник: ФК «Динамо»

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