«Наполи» заплатил 24 млн евро за полузащитника «Сельты» Лоботку

Полузащитник Станислав Лоботка перешел из испанской «Сельты» в итальянский «Наполи». Контракт с футболистом заключен до 2024 года.
Трансфер 25-летнего словацкого игрока обошелся «Наполи» в 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве выплаты бонусов. Зарплата Лоботки составит 1,8 млн евро за сезон.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Лоботка провел за «Сельту» 17 матчей.
Benvenuto #Lobotka! 🇸🇰#WeAreAllBrothers
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4b3v6PaIyd
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 15, 2020
«Наполи» занимает 11-е место в Серии А. У команды Дженнаро Гатузо 24 очка после 19 матчей. В ближайшем туре неаполитанцы встречаются с «Фиорентиной» (14-е место), игра состоится в субботу 18 января.
Источник: Официальный твиттер «Наполи»