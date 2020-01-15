«Наполи» заплатил 24 млн евро за полузащитника «Сельты» Лоботку

Полузащитник Станислав Лоботка перешел из испанской «Сельты» в итальянский «Наполи». Контракт с футболистом заключен до 2024 года.

Трансфер 25-летнего словацкого игрока обошелся «Наполи» в 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве выплаты бонусов. Зарплата Лоботки составит 1,8 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лоботка провел за «Сельту» 17 матчей.

«Наполи» занимает 11-е место в Серии А. У команды Дженнаро Гатузо 24 очка после 19 матчей. В ближайшем туре неаполитанцы встречаются с «Фиорентиной» (14-е место), игра состоится в субботу 18 января.

Источник: Официальный твиттер «Наполи»

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