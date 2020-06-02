Назван календарь матчей РПЛ на последние восемь туров и дата финала Кубка России

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 будет продолжен 19 июня. Центральным матчем первого после рестарта тура (23-го) станет противостояние ЦСКА – «Зенит». Питерский клуб лидирует в таблице с 50 очками, с отрывом от «Локомотива» и «Краснодара» в девять баллов.

На матчи чемпионата России будут допускать зрители, но не более 10 процентов от того, сколько вмещает конкретный стадион. Кроме того, все зрители должны быть в масках и перчатках. На аренах не будет продаваться еда, разрешат только употреблять воду.

23-й тур

19.06 18:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

19.06 20:00 «Сочи» — «Ростов»

20.06 14:00 «Урал» — «Рубин»

20.06 16:30 «Арсенал» — «Спартак»

20.06 19:00 ЦСКА — «Зенит»

21.06 15:00 «Уфа» — «Тамбов»

21.06 17:30 «Локомотив» — «Оренбург»

21.06 20:00 «Краснодар» — «Динамо»

1/4 Олимп-Кубка России: 23-25 июня

24-й тур

26.06 18:00 «Ахмат» — «Сочи»

26.06 20:30 «Зенит» — «Крылья Советов»

27.06 14:00 «Оренбург» — «Краснодар»

27.06 16:30 «Спартак» — «Уфа»

27.06 17:30 «Рубин» — «Локомотив»

27.06 19:00 «Динамо» — ЦСКА

27.06 20:00 «Ростов» — «Арсенал»

28.06 16:30 «Урал» — «Тамбов»

25-й тур

30.06 18:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»

30.06 20:30 ЦСКА — «Спартак»

1.07 15:00 «Оренбург» — «Урал»

1.07 15:00 «Уфа» — «Рубин»

1.07 17:30 «Тамбов» — «Зенит»

1.07 17:30 «Арсенал» — «Ахмат»

1.07 20:00 «Ростов» — «Краснодар»

1.07 20:00 «Сочи» — «Динамо»

26-й тур

4.07 16:30 «Динамо» — «Арсенал»

4.07 18:30 «Крылья Советов» — «Ростов»

4.07 18:30 «Спартак» — «Тамбов»

4.07 20:30 «Ахмат» — ЦСКА

4.07 20:30 «Локомотив» — «Сочи»

5.07 16:30 «Уфа» — «Урал»

5.07 18:30 «Рубин» — «Оренбург»

5.07 20:30 «Краснодар» — «Зенит»

27-й тур

7.07 18:30 «Тамбов» — «Ахмат»

7.07 20:30 «Арсенал» — «Крылья Советов»

8.07 16:00 «Оренбург» — ЦСКА

8.07 18:00 «Зенит» — «Сочи»

8.07 20:30 «Ростов» — «Уфа»

8.07 20:30 «Спартак» — «Локомотив»

9.07 17:00 «Урал» — «Динамо»

9.07 20:30 «Рубин» — «Краснодар»

28-й тур

11.07 16:00 «Арсенал» — «Тамбов»

11.07 18:30 «Ахмат» — «Зенит»

11.07 20:30 «Сочи» — «Спартак»

12.07 14:00 «Оренбург» — «Ростов»

12.07 16:30 «Локомотив» — «Уфа»

12.07 18:30 «Динамо» — «Крылья Советов»

12.07 18:30 ЦСКА — «Рубин»

12.07 20:30 «Краснодар» — «Урал»

29-й тур

15.07 16:00 «Урал» — «Арсенал»

15.07 16:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

15.07 18:00 «Рубин» — «Ростов»

15.07 18:00 «Спартак» — «Ахмат»

15.07 20:30 «Локомотив» — ЦСКА

15.07 20:30 «Зенит» — «Оренбург»

16.07 18:00 «Уфа» — «Динамо»

16.07 20:30 «Тамбов» — «Сочи»

1/2 Олимп-Кубка России: 18-19 июля

30-й тур

22.07 19:00 «Ростов» — «Зенит»

22.07 19:00 «Краснодар» — «Ахмат»

22.07 19:00 ЦСКА — «Тамбов»

22.07 19:00 «Динамо» — «Оренбург»

22.07 19:00 «Рубин» — «Спартак»

22.07 19:00 «Крылья Советов» — «Сочи»

22.07 19:00 «Уфа» — «Арсенал»

22.07 19:00 «Урал» — «Локомотив»

Финал Олимп-Кубка России: 25 июля

Источник: РПЛ

Фото: Сергей Дроняев

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