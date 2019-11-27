Названы 11 номинантов на приз «Первая пятерка»: наибольшее представительство у «Краснодара» — четыре игрока

Названы претенденты на премию «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту РПЛ 2019 года. Учрежден и новый приз – за самый яркий дебют Премьер-лиге.

17 лет назад Александр Кержаков открыл счет лауреатам «Первой пятерки», премии, вручаемой Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл» лучшем молодому футболисту года. Список отмеченных ею внушает уважение – Акинфеев, Быстров, Кокорин, Билялетдинов, Комбаров, Щенников, Головин… Встать рядом с ними, конечно, мечта любого молодого футболиста. И таких футболистов в 2019 году было не мало.

Чтобы определить круг номинантов мы обратились к помощи группы экспертов, в которую вошли тренеры молодежной и юношеских сборных страны М. Галактионов, Д. Хомуха, С. Коротаев, А. Кержаков, заслуженный тренер СССР Б. Игнатьев и другие специалисты. В список номинантоввключены футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее 50 процентов матчей своей команды в чемпионате РПЛ. Учитываются также заслуги в европейских турнирах, играх за сборные команды страны.

В голосовании примут участие все руководители и главные тренеры клубов Премьер – лиги, тренеры национальной, молодёжной, юношеских сборных России, Руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и специалисты из числа тренеров, известных в прошлом футболистов, представители СМИ. Их задача — выбрать из предложенного списка 5 футболистов, расставив по местам с 1-го по 5–е. Тот, кто наберёт наименьшую сумму баллов и будет признан лучшим молодым игроком РПЛ 2019 года.

На «Первую пятерку» номинированы: Даниил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак» — «Арсенал»), Александр Максименко («Спартак») Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»).

В составах команд премьер – лиги заметен приток юных футболистов. Большинство набирается опыта в молодёжном первенстве. Но есть и те, кто громко заявил о себе в основе. Учитывая, что 18 – 19 летнимигрокам трудноконкурировать за премию «Первая пятерка» с футболистами на 2-3 года старше, мы решили учредить специальный приз «Первый выход» за самый яркий дебют в Премьер-лиге 2019 года. Его обладателя мы также определим путём голосования.

Имена претендентов: Даниил Емельянов («Уфа»), Вадим Карпов (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Даниил Степанов («Рубин»), Наиль Умяров («Спартак»).

Источник: ДФЛ

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