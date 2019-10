Названы номинанты на «Золотой мяч», там есть 7 игроков «Ливерпуля», Месси и Роналду

Журнал France Football объявил имена номинантов на «Золотой мяч»-2019. Наибольшее представительство получили игроки «Ливерпуля» (7), являющиеся действующими победителями Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» представлен пятью футболистами. В числе номинантов не оказалось обладателя награды-2018 – хорвата Луки Модрича. Награждение «Золотым мячом» пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже.

Первая пятерка претендентов: нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»), форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), полузащитник Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), вратарь Уго Льорис («Тоттенхэм») и хавбек Душан Тадич («Аякс»).

Вторая пятерка: нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), защитник Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитник Донни ван де Бек («Аякс»), форвард Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и голкипер Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Третья пятерка нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»), вратарь Алиссон («Ливерпуль»), защитник Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Карим Бензема («Реал») и хавбек Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

Четвертая пятерка: защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити»), нападающий Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), форварды Роберт Левандовски («Бавария») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

