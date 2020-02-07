Неймар – самый высокооплачиваемый игроки Лиги 1 с 3 млн евро в месяц, у Головина – 225 тысяч

Нападающий «ПСЖ» Неймар возглавляет рейтинг зарплат игроков французского чемпионата. Игроки парижского клуба заняли первые одиннадцать мест в списке самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.

Неймар зарабатывает 3 млн евро в месяц, далее идет еще один нападающий парижан Килиан Мбаппе (1,9). Замыкает тройку лидеров защитник и капитан команды Тьяго Силва (1,5). На четвертой позиции находится лучший бомбардир в истории клуба Эдинсон Кавани (1,3), который не проходит в состав «ПСЖ».

Список выглядит следующим образом: 1. Неймар («ПСЖ») – 3,06 млн евро в месяц; 2.Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 1,91 млн; 3. Тьяго Силва («ПСЖ») — 1,5 млн; 4. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 1,345 млн; 5-6. Маркиньос («ПСЖ») — 1,2 млн; 6-6. Марко Верратти («ПСЖ») — 1,2 млн; 7. Анхель ди Мария («ПСЖ») — 1,1 млн; 8. Кейлор Навас («ПСЖ») — 1 млн; 9. Мауро Икарди («ПСЖ») — 800 тыс; 10. Леандро Паредес («ПСЖ») — 750 тыс; 11. Преснель Кимпембе («ПСЖ») — 670 тыс.

Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Франции, выступающим не за «ПСЖ», является нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер , лидирующий в споре бомбардиров Лиги 1 с 15 мячами. Его зарплата составляет 650 тыс. евро.

Зарплата полузащитника сборной России Александра Головина составляет 225 тыс. евро Он занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако».

Самый высокооплачиваемый тренер Лиги 1 — Томас Тухель из «ПСЖ». Немец получает в месяц 620 тыс. Второе место у тренера «Марселя» Андре Виллаша-Боаша — 400 тыс.

Напомним, что в Лиге 1 после 23 туров лидирует «ПСЖ» с 58 очками, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на 12 баллов. «Монако» занимает 10-е место с 32 баллами.

Источник: L’Equipe

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