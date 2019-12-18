Нобель Арустамян: «Матч «Барселона» — «Реал» ждет весь мир»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Реал - Барселона

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2019/20 «Барселона» — «Реал». Главный инсайдер российского футбола считает, что шансы испанских грандов в предстоящей игре равны.

«Всю осень мы ждали игру «Барса» — «Реал Мадрид». Этот матч переносили по разным причинам: политика, Каталония, все смешалось. Сейчас речь только о футболе. Понятно, что это будет принципиальное противостояние, не только из-за футбола, но и из-за общества в Испании, — говорит Нобель Арустамян. — Мне кажется, этот матч ждет не только вся страна, но и весь мира. Думаю, что шансы команд равны. Мы хвалим «Барсу» и восхищаемся Лионелем Месси, но «Реал» сейчас тоже прибавляет. «Реал» — команда разнообразная, которая имеет шансы забить в этой встрече. Вполне может забить, как и «Барселона».

В этой игре я бы ставил на тотал, тотал больше 3,5 мяча. Жду яркого и агрессивного футбола. Если играть скромнее, то можно остановится только на обе забьют. Тоже вероятная ставка для этого противостояния».

В турнирной таблице испанской Ла Лиги у «Барселоны» и «Реала» после 16 игр по 35 очков.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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