Нобель Арустамян: «Роме» по силам огорчить болельщиков «Ювентуса» в ¼ финала Кубка Италии»

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2019/20 «Ювентус» — «Рома». Игра состоится 22 февраля в Турине.

«Важный матч для «Ювентуса», который хочет выиграть все три внутриитальянских трофея — сделать «триплетте». У команды все для этого есть: очень хороший состав, отсутствие проблем с качеством запасных футболистов. Я думаю, что «старая синьора» в этом матче фаворит», — убежден Нобель Арустамян.

«Другое дело, что и у «Ромы» приличная команда, и у нее есть качественные футболисты. Поэтому ожидается борьба, игра будет сложной для «Юве». А еще туринцы сейчас плохо играют в обороне — почти в каждом матче пропускают. Чего стоит гол от «Пармы» в минувшем туре! Поэтому, думаю, «Роме» будет по силам уж разочек огорчить болельщиков «Ювентуса». Моя ставка — обе забьют».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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