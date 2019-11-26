Нобель Арустамян: «У «Локомотива» есть проблемы с составом, а «Байер сейчас поверил в себя»

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».

«Очень важный матч для двух команд. У «Локомотива» необходимость бороться за выход в Лигу Европы. «Байер», обыграв «Атлетико», сейчас имеет великолепные шансы подвинуть железнодорожников с третьего места в группе. Я думаю, что это будет очень-очень непростой матч для обоих клубов», — считает Нобель Арустамян.

«У «Локомотива» есть проблемы с составом, очень много травмированных футболистов. «Байер» же набрал форму, поверил в себя именно после победы над «Атлетико» Мадрид», — убежден комментатор «Матч ТВ».

«Я думаю, что погода повлияет на матч, хотя и не станет решающим фактором. Мне кажется, что, учитывая манеру «Байера» часто забивать и пропускать, в этом матче случатся забитые мячи. И учитывая, что в обороне и «Локомотив» не так хорош, особенно недавний матч с «Тамбовом» это показал (3:2)», — отмечает Нобель Арустамян.

В группе D «Локомотив» занимает 3-е место после 4 матчей, в активе команды Юрия Семина 3 очка, столько же у «Байера». Лидирует в квартете «Ювентус» с 10 баллами, на втором месте – «Атлетико» (7).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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