Новогодние луки. Как празднуют Роналду, Месси, Левандовски и другие звезды мирового футбола

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Звезды мирового футбола отмечают новогодние праздники, собираясь под елкой. Криштиану Роналду, Лео Месси, Роберт Левандовски, Лука Модрич, также примкнувший к ним Андрей Лунев, делятся с болельщиками своим хорошим настроением и желают удачи в 2020-м году!

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с семьей и Санта Клаусом

Форвард «Барселоны» Лео Месси в полосатой пижаме вместе с близкими

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с женой, ребенком и елкой

Полузащитник «Реала» Лука Модрич с семьей и целой компанией дедов морозов

Нападающий «Атлетико» Жоао Феликс с подругой и светящими деревьями

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Christmas came earlier 🧡

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Вратарь «Зенита» Андрей Лунев в роли Деда Мороза

С Новым годом!

Источник: еженедельник «Футбол»

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