Новогодние луки. Как празднуют Роналду, Месси, Левандовски и другие звезды мирового футбола

Звезды мирового футбола отмечают новогодние праздники, собираясь под елкой. Криштиану Роналду, Лео Месси, Роберт Левандовски, Лука Модрич, также примкнувший к ним Андрей Лунев, делятся с болельщиками своим хорошим настроением и желают удачи в 2020-м году!

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с семьей и Санта Клаусом

Форвард «Барселоны» Лео Месси в полосатой пижаме вместе с близкими

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с женой, ребенком и елкой

Полузащитник «Реала» Лука Модрич с семьей и целой компанией дедов морозов

Нападающий «Атлетико» Жоао Феликс с подругой и светящими деревьями

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев в роли Деда Мороза

Хотите капельку волшебства? Она есть у нас. Андрей Лунёв превратился в Деда Мороза и поздравляет вас с наступающим Новым годом 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/W1PwsvpNMd — Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2019

С Новым годом!

Источник: еженедельник «Футбол»

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