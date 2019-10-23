Олег Шатов оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов накануне матча с «РБ Лейпциг» рассказал о том, чего ждет от игры Лиги чемпионов. По словам Шатова, «чего заслуживаем, то и получим».

«Прекрасно знаем, что «РБ «Лейпциг» — это сильная команда, которая высоко идет в турнирной таблице. Стараемся отталкиваться от своей игры, все будет зависеть от нас самих, — рассказал Олег Шатов. — Все четыре команды имеют шансы на выход из группы. Не сказал бы, что спаренные матчи — самые важные. Каждая игра — сложная, ответственная и важная. Не смотрим наперед, подходим к каждой конкретной игре. В матче с «РБ Лейпциг», чего заслуживаем, то и получим».

Судить матч «РБ Лейпциг» будет 38-летний турок Али Палабыйык. Ранее он обслуживал один матч с участием сине-бело-голубых — в августе 2017-го против «Бней Иегуды» (0:1, поражение). Матч пройдет 23 октября на «РБ Арене» и начнется в 19:55 по московскому времени.

Питерский клуб лидирует в своей группе G после двух матчей (4 очка), такое же количество баллов у «Лиона», у «РБ Лейпциг» — 3 очка, далее следует «Бенфика» (0).

Источник: ФК «Зенит»

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