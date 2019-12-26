Олег Веретенников войдет в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Леонид Слуцкий

Известный российский полузащитник, а позже тренер Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого в казанском «Рубине». Ранее в штаб Слуцкого вошли: Олег Кузьмин, Сергей Козко, Хавьер Нойя Сальсес, спортивным директором стал Олег Яровинский, а селекционером остался Сесар Навас.

В 2018 году бывший футболист сборной России стал тренером-селекционером в волгоградском «Роторе», а с 2019 года является главным тренером «Ротора-2».

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Контракт российского специалиста рассчитан на пять лет. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле», голландском «Витессе» и сборной России. С 2009 по 2016 год он возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» располагается на 13-м месте — в 19 матчах казанский клуб набрал 19 очков.

Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонид Слуцкий

Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином», а спортивным директором стал Яровинский

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

Тренеров клубов РПЛ подвергли штрафам на 1, 33 миллиона

Леонид Слуцкий

Российский Арсен Венгер. Или чем «Рубин» заманил Слуцкого

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 