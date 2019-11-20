Определены составы «корзин» для жеребьевки Евро-2020: Россия уже знает своих соперников по группе

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Евро-2020

После завершения отборочного турнира Евро-2020 определились 20 участников финальной стадии чемпионата Европы, в число которых попала и российская национальная команда. Остальные четыре сборные станут известны в марте 2020 по итогам плей-офф Лиги Наций.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября, в 19:00 в Бухаресте. «Корзины» выглядят так:

«Корзина» 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина.

«Корзина» 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия.

«Корзина» 3: Португалия Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

«Корзина» 4: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф 1, победитель плей-офф 2, победитель плей-офф 3, победитель плей-офф 4.

Учитывая дополнительные показатели, известно, что соперниками сборной России по группе В станут: Бельгия, Дания, а также кто-то из пары Финляндия/Уэльс.

Финальная часть чемпионата Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Финальный матч турнира будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Утверждены города проведения матчей в каждой группе Евро-2020 (хозяева по два поединка проведут дома).

Группа А. Рим (Италия), Баку (Азербайджан).

Группа В. Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания).

Группа С. Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния).

Группа D. Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Группа Е. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия).

Группа F. Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия).

Источник: Официальный сайт УЕФА

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