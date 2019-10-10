ПФЛ назвала лауреатов сентября: игроков и тренеров

Определены лучшие игроки, лучшие молодые игроки и лучшие тренеры по итогам сентября в ОЛИМП – Первенстве России ПФЛ. Лауреатов среди игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов, представленных в ПФЛ.
Лучшие игроки ПФЛ
«Запад». Максим Чиканчи, «Долгопрудный»
«Центр». Александр Перченок, «Сокол» Саратов
«Юг». Джамал Дибиргаджиев, «Черноморец» Новороссийск
«Урал-Приволжье». Давид Караев, «КАМАЗ» Набережные Челны
«Восток». Андрей Разборов, «Иртыш» Омск
Лучшие молодые игроки ПФЛ
«Запад». Егор Корцов, «Ленинградец» Ленинградская область
«Центр». Данил Массуренко, «Химки-М»
«Юг». Гамид Агаларов, «Анжи» Махачкала
«Урал-Приволжье». Илья Сальников, «Челябинск»
«Восток». Петр Иванов, «Сахалин» Южно-Сахалинск
Лучшие тренеры ПФЛ
«Запад». Дмитрий Ефремов, «Долгопрудный»
«Центр». Игорь Захаряк, «Сокол» Саратов
«Юг». Спартак Гогниев, «Алания Владикавказ»
«Урал-Приволжье». Михаил Сальников, «Челябинск»
«Восток». Владимир Арайс, «Иртыш» Омск
Джамал Дибиргаджиев, Давид Караев (на фото), Андрей Разборов и Владимир Арайс становятся лучшими уже во второй раз в сезоне-2019/2020.
По завершении ОЛИМП – Первенства России ПФЛ итоги всех ежемесячных опросов суммируются и определяются лучшие в сезоне-2019/2020.
Источник: ПФЛ