ПФЛ назвала лауреатов сентября: игроков и тренеров

Определены лучшие игроки, лучшие молодые игроки и лучшие тренеры по итогам сентября в ОЛИМП – Первенстве России ПФЛ. Лауреатов среди игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов, представленных в ПФЛ.

Лучшие игроки ПФЛ

«Запад». Максим Чиканчи, «Долгопрудный»

«Центр». Александр Перченок, «Сокол» Саратов

«Юг». Джамал Дибиргаджиев, «Черноморец» Новороссийск

«Урал-Приволжье». Давид Караев, «КАМАЗ» Набережные Челны

«Восток». Андрей Разборов, «Иртыш» Омск

Лучшие молодые игроки ПФЛ

«Запад». Егор Корцов, «Ленинградец» Ленинградская область

«Центр». Данил Массуренко, «Химки-М»

«Юг». Гамид Агаларов, «Анжи» Махачкала

«Урал-Приволжье». Илья Сальников, «Челябинск»

«Восток». Петр Иванов, «Сахалин» Южно-Сахалинск

Лучшие тренеры ПФЛ

«Запад». Дмитрий Ефремов, «Долгопрудный»

«Центр». Игорь Захаряк, «Сокол» Саратов

«Юг». Спартак Гогниев, «Алания Владикавказ»

«Урал-Приволжье». Михаил Сальников, «Челябинск»

«Восток». Владимир Арайс, «Иртыш» Омск

Джамал Дибиргаджиев, Давид Караев (на фото), Андрей Разборов и Владимир Арайс становятся лучшими уже во второй раз в сезоне-2019/2020.

По завершении ОЛИМП – Первенства России ПФЛ итоги всех ежемесячных опросов суммируются и определяются лучшие в сезоне-2019/2020.

Источник: ПФЛ

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