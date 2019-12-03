ПФЛ утвердила Программу развития до 2024 года

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

ПФЛ. Собрание

3 декабря в Москве под председательством президента ПФЛ Андрея Соколова состоялось Внеочередное Общее собрании Членов Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига».

На заседании была единогласно утверждена Программа развития Профессиональной футбольной Лиги до 2024 года, содержание которой представил генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин.

Совету и администрации Лиги поручено осуществлять необходимые мероприятия и принимать решения по ее реализации.

Генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин

Также единогласно Общим собранием была признана необходимость изменения структуры проведения Первенства с участием команд клубов ПФЛ. Приоритетным Общее собрание посчитало проект проведения Первенства в четырех группах.

Источник: ПФЛ

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

тв камера

2 ноября. 14:00. Видеотрансляция матча «Велес» — «Зенит-2» — 1:0

тв камера

10 ноября. 17:00. Видеотрансляция матча СКА Ростов-на-Дону — «Волгарь» — 1:3

тв камера

16 ноября. 15:00. Видеотрансляция матча «Черноморец» — «Алания» — 0:1

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 