ПФЛ утвердила Программу развития до 2024 года

3 декабря в Москве под председательством президента ПФЛ Андрея Соколова состоялось Внеочередное Общее собрании Членов Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига».

На заседании была единогласно утверждена Программа развития Профессиональной футбольной Лиги до 2024 года, содержание которой представил генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин.

Совету и администрации Лиги поручено осуществлять необходимые мероприятия и принимать решения по ее реализации.

Также единогласно Общим собранием была признана необходимость изменения структуры проведения Первенства с участием команд клубов ПФЛ. Приоритетным Общее собрание посчитало проект проведения Первенства в четырех группах.

Источник: ПФЛ

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею