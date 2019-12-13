Президент ЦСКА Гинер отстранен от футбола на три месяца и оштрафован на миллион

Президент ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца по решению комитета РФС по этике, а также на 1 год – условно. Помимо этого Гинер заплатит штраф в размере 1 млн рублей.

Евгений Гинер не сможет принимать участие в заседаниях исполкома РФС, бюро исполкома и финансового комитета на срок отстранения.

«В комитет по этике поступило письмо от генсека РФС Александра Алаева, в котором тот попросил рассмотреть высказывание Евгения Гинера. Предварительно интервью Гинера в СМИ вызвало резонанс, не только среди журналистов, но и среди руководителей футбольных клубов и региональных федераций футбола», — заявил глава комитета РФС по этике Семен Андреев.

«Комитет принял принципиальное решение: во-первых, запретить Гинеру осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на 3 месяца, на 1 год – условно. Дата вступления решения в силу – с сегодняшнего дня. Во-вторых, Гинер оштрафован на 1 миллион рублей. Евгений Гинер может подать апелляцию в течение 3 дней после принятия решения. Президент ЦСКА присутствовал на заседании, высказал свою точку зрения. К сожалению, он не дождался решения комитета и покинул заседание», – отметил Андреев.

Президент ЦСКА Евгений Гинер наказан за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Гинер после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил ему застрелиться, а также обвинил во взяточничестве.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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