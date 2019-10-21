Президент «Реала» намерен вернуть Жозе Моуринью

Португалец Жозе Моуринью может вернуться в мадридский «Реал». Президент королевского клуба Флорентино Перес ведет переговоры с 56-летним тренером после поражения «Реала» от «Мальорки» (0:1) в 9-м туре Ла Лиги.

Жозе Моуринью после отставки из «Манчестер Юнайтед», которая произошла в декабре 2018 года, работает экспертом на британском телевидении. Португалец отклонил уже несколько предложений от клубов разных стран.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Тогда мадридская команда выиграла чемпионат Испании и стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сейчас «Реал» тренирует Зинедин Зидан, под руководством которого мадридцы идут на втором месте в Ла Лиге. После 9 туров «Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко. В 10-м туре должно было пройти Эль Класико, но встреча перенесена из-за беспорядков в Барселоне.

Источник: El Chiringuito

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